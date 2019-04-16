Минэкологии Азербайджана об уровне воды в реках

БАКУ /Trend/ - В настоящее время уровень водности реки Вельвелечай, протекающей по территории Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа, близко к норме, и составляет 80 процентов десятидневной нормы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В реках Кюрекчай и Зеемчай, протекающих по территории Малого Кавказа уровень водности составляет 50-90 процентов, а рек Лянкяранчай, Виляшчай и Вяшяручай, протекающих по территории Лянкяран-Астаринского региона - 40-100 процентов от десятидневной нормы.

15 апреля в пункте Гырагкесемен отмечено понижение уровня воды на четыре сантиметра. Расход воды 313 кубометров в секунду, что составляет 42 процента от десятидневной нормы.

В пункте Эйричай на реке Ганых особых изменений в уровне воды не наблюдается. Сейчас расход воды 142 кубометра в секунду, что составляет 85 процентов от десятидневной нормы.

В нижнем течении реки Кура, в основном, наблюдается понижение уровня воды.

Так, в пункте Ширван уровень воды понизился на два сантиметра, и в настоящее время составляет 129 сантиметров, в Сальяне – 154 сантиметров (снижение на восемь сантиметров), в Банке – 165 сантиметров (снижение на два сантиметра), в пункте Сурра уровень воды повысился на три сантиметра, и составляет 366 сантиметров.

В пункте Новрузлу на реке Араз уровень воды повысился на четыре сантиметра и составляет 94 сантиметра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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