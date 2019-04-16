Состав Вещательного совета Общественного телевидения Азербайджана может быть расширен

БАКУ /Trend/ - В Вещательный совет Общественного телевидения (ITV) Азербайджана предлагается включить новых членов, сообщает во вторник Trend.

Соответствующий вопрос будет обсуждаться на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), которое пройдет 23 апреля.

Со стороны спортивных федераций в Вещательный совет выдвинута кандидатура проректора Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта Юсифа Бабанлы и вице-президента Федерации галагапы Азербайджана (азербайджанская версия игры Го) Орхана Мухтарова, со стороны религиозных конфессий – первый зампред Управления мусульман Кавказа (УМК) Салмана Мусаева, со стороны творческих организаций - секретаря Союза композиторов Земфиры Гафаровой и старшего консультанта Союза композиторов Джамили Гасановой.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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