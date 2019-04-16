Вход в музеи и заповедники Азербайджана на день станет бесплатным

БАКУ /Trend/ - Ежегодно 18 апреля отмечается в мире, как Международный день памятников и исторических мест. Этот памятный день был учрежден ЮНЕСКО, по предложению Совета по охране памятников и исторических мест в 1983 году, с целью привлечения общественного внимания к делу охраны памятников и исторических мест.

Как сообщает во вторник Trend, со ссылкой на министерство культуры, этот знаменательный день широко отмечается и в Азербайджане. Ежегодно в исторических заповедниках и исторических местах, с целью популяризации идеи охраны исторических памятников, организуются различные мероприятия, выставки.

Также, в связи с Международным днем охраны памятников и исторических мест, в музеях и исторических заповедниках в ведомстве министерства культуры будет объявлен день «открытых дверей» - 18 апреля в этих учреждениях вход будет бесплатным.

Помимо этого, 18 апреля в 18:00 в бакинской гостинице «Boulevard Hotel» при организационном участии Государственной службы охраны, развития и восстановления культурного наследия при министерстве культуры состоится мероприятие, посвященное Международному дню охраны памятников и исторических мест. В ходе встречи будут награждены лица и организации, отличившиеся в области охраны исторических памятников, состоится презентация книги «Каменные стражи», изданной в рамках проекта «Ирс», а также пройдут другие мероприятия по популяризации этого важного начинания.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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