В Азербайджане растет необходимость в женщинах-теологах - Госкомитет

16 апреля 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд поощрения духовных ценностей, действующий при Госкомитете по работе с религиозными структурами, оказывает материальную поддержку более чем тысячи религиозным деятелям, но среди них очень мало женщин. Об этом сказал журналистам председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы, сообщает во вторник Trend.

Глава Госкомитета отметил, что материальная поддержка оказывается религиозным деятелям, работающим в мечетях, религиозных общинах, а также женщинам, которые являются активными членами или руководителями той или иной религиозной общины. «Фонд реализует определенные проекты, в которых активно участвуют религиозные общины. В Азербайджане немало женщин, работающих в религиозной сфере, или возглавляющие религиозную общину, однако сегодня заметно возросла необходимость в женщинах-теологах, которые могли бы участвовать в тех или иных мероприятиях религиозного характера. Учитывая это, в Институте теологии ведется подготовка кадров», - сказал Гурбанлы.

Глава Госкомитета добавил, что в Азербайджане нет женщин, которые возглавляли бы мечети, или выполняли религиозные обряды: «Вопрос о том, будут ли женщины в будущем непосредственно управлять религиозными обрядами в мечетях, связан с Управлением мусульман Кавказа, и пока не применяется на практике. Существуют определенные церемонии, касающиеся женщин, в которых могут участвовать или управлять этим процессом женщины-богословы, и такие женщины есть. В целом же вопрос участия женщин в процессе управления религиозными обрядами обсуждается как Госкомитетом, так и Управлением мусульман Кавказа».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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