Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

16 апреля 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня местами дождь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром прогнозируется туман, подует порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 14-17 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливни, град. На горных территориях прогнозируется снег. Ночью и утром в отдельных местах туман, западный ветер местами усилится.

Ночью - 8-13, днем - 16-21, в горах ночью - 2-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Со второй половины среды и до пятницы на Абшеронском полуострове ожидается понижение температуры воздуха на фоне порывистого северного ветра.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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