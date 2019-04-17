Азербайджан за два месяца экспортировал товары в 86 стран мира

БАКУ /Trend/ - За январь-февраль 2019 года юридические и физические лица Азербайджана осуществили торговые операции с партнерами из 144 стран, сообщает в среду Trend.

За указанный период товары были экспортированы в 86 стран, импортировано – из 138.

Внешнеторговый оборот Азербайджана за январь-февраль 2019 года с учетом статистической стоимости сырой нефти и природного газа, которые были зарегистрированы в таможенных органах, но таможенное оформление на которые не было полностью завершено, составил 5 миллиардов 121,2 миллиона долларов, среди которых 2 миллиарда 955,4 миллиона приходится на долю экспорта, а 2 миллиарда 165,8 миллиона – импорта. В результате образовалось положительное торговое сальдо на 789,6 миллиона манатов.

По сравнению с периодом с января по февраль 2018 года, в текущем году за это время торговый оборот по фактическим ценам увеличился на 13 процентов, импорт увеличился на 49,1 процента, а экспорт уменьшился на четыре процента.

Оборот в реальном использовании вырос на 6,1 процента, импорт вырос на 18,7 процента, экспорт – 0,1 процента.

37,7 процента стоимости экспортированных товаров приходится на долю Италии, 8,7 – Турции, 7,6 – Германии, 4,7 – Испании, 4,6 – Португалии, 4,4 – Индии, 3,7 – Грузии и Австрии, 3,4 – Чехии, 2,8 – России, 2,7 – Греции, 2,6 – Франции, 2,4 – Израиля и 11 процентов на долю других стран.

Среди импортированных 12,7 процента стоимости приходится на долю товаров из Швейцарии, 11,6 – России, 9,1 – Турции, 8,4 – Ирана и Китая, 5,8 – Канады, 4,3 – США, 3,9 0 Германии, 3,7 – Австралии, 3,0 – Украины, 2,6 – Беларуси, - 2,4 – Италии, 24,1 – на долю других стран.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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