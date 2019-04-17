В Азербайджане на экзамен по приему на госслужбу зарегистрировалось более 1750 кандидатов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 21 апреля проведет тестовый экзамен для приема на госслужбу по должностям групп BA и BB вида В (административно-исполнительные должности), сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Для участия в экзамене регистрацию прошли 1753 кандидата – 444 по группе BA и 1309 – по группе BB.

Для участия в экзамене с сайта ГЭЦ необходимо распечатать пропускной лист на экзамен.

Экзамен начнется в 11:00 и продолжится три часа.

Кандидаты должны прийти на экзамен с оригиналом документа, подтверждающего личность, и пропускным листом. В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними кандидат на экзамен допущен не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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