В Баку будет создана современная система управления отходами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку будет создана современная система управления отходами.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции в Баку сказал полномочный представитель руководства известной британской компании Mott MacDonald, руководитель концепции реформ в сфере управления сбором, транспортировкой и сортировкой твердых бытовых отходов в Баку Мартин Саймон.

По его словам, представляемая им компания была приглашена в Баку в 2018 году для оценки услуг по управлению отходами.

"Результаты исследований легли в основу концепции. Наша компания пришла к выводу, что санитарное состояние города на удовлетворительном уровне, несмотря на обширную территорию, непростой ландшафт и ветренную погоду. Тем не менее власти столицы посчитали нужным поручить ей разработку вышеупомянутой концепции, приняв во внимание богатый профессиональный опыт, конкретно, в этой области. Городские власти желают, чтобы Баку, по чистоте и санитарному состоянию достиг уровня столиц ведущих европейских государств", - говорится в сообщении.

По его словам, практические работы в рамках концепции идут уже около трех месяцев - в Сабаильском,Наримановском, Ясамальском и Насиминском районе установлены новые современные контейнеры для сбора бытовых отходов. Со вторника аналогичная работа идет также в Бинагадинском, Низаминском и Хатаинском районе.

Исполнительная власть Баку, в рамках проекта, разработанного Mott MacDonald, создала Центр мониторинга, специально оборудованный для подготовки и реализации концепции силами рабочей группы.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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