В Баку будет создана современная система управления отходами (ФОТО)

17 апреля 2019 21:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку будет создана современная система управления отходами.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции в Баку сказал полномочный представитель руководства известной британской компании Mott MacDonald, руководитель концепции реформ в сфере управления сбором, транспортировкой и сортировкой твердых бытовых отходов в Баку Мартин Саймон.

По его словам, представляемая им компания была приглашена в Баку в 2018 году для оценки услуг по управлению отходами.

"Результаты исследований легли в основу концепции. Наша компания пришла к выводу, что санитарное состояние города на удовлетворительном уровне, несмотря на обширную территорию, непростой ландшафт и ветренную погоду. Тем не менее власти столицы посчитали нужным поручить ей разработку вышеупомянутой концепции, приняв во внимание богатый профессиональный опыт, конкретно, в этой области. Городские власти желают, чтобы Баку, по чистоте и санитарному состоянию достиг уровня столиц ведущих европейских государств", - говорится в сообщении.

По его словам, практические работы в рамках концепции идут уже около трех месяцев - в Сабаильском,Наримановском, Ясамальском и Насиминском районе установлены новые современные контейнеры для сбора бытовых отходов. Со вторника аналогичная работа идет также в Бинагадинском, Низаминском и Хатаинском районе.

Исполнительная власть Баку, в рамках проекта, разработанного Mott MacDonald, создала Центр мониторинга, специально оборудованный для подготовки и реализации концепции силами рабочей группы.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку столкнулись два автомобиля, на дороге образовался затор (ВИДЕО)
Происшествия 14:54
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха
В мире 13:08
В жилом здании в Баку произошел пожар
Происшествия 16 апреля 19:08
Пилоты команды "Формулы-1" получат более мощные двигатели на Гран-при Азербайджана
Азербайджан 15 апреля 15:26
Идти за своей мечтой: американский гитарист с ограниченными возможностями выступил в Баку (ФОТО)
Культура 12 апреля 00:03
AccessBank о пожаре в главном офисе в Баку
Происшествия 11 апреля 22:28
Лента новостей
Чистая прибыль Pasha Bank в I квартале возросла более чем в 5 раз
Финансы 22:22
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии презентации документального фильма «Шахдаг. Царь-гора» (ФОТО)
Общество 22:20
Названы сроки завершения строительство крупного газопровода в Казахстане
Энергетика 22:18
В Азербайджане прогнозируется низкая инфляция
Финансы 22:17
Казахстан, ЕАЭС и Китай будут сотрудничать в сферах энергетики и транспорта
Бизнес 22:07
Пакистан готов экспортировать лук в Иран по более низкой цене
Экономика 22:04
Президент Израиля поручил формирование правительства Биньямину Нетаньяху
Израиль 21:50
Туркменистан предложил Южной Корее совместные энергетические проекты
Энергетика 21:47
Глава МИД Азербайджана встретился с госсекретарем Польши (ФОТО)
Политика 21:45