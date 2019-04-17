Завтра в Азербайджане будет до 18 градусов тепла

17 апреля 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью местами возможен туман, северо-западный ветер, временами сильный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем - 12-15 градусов тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление возрастет до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, временами дождь, в некоторых районах - кратковременные ливневые дожди, западный ветер. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха составит ночью 5-10, днем – 13-18 градусов тепла, в горах ночью – 0-4, днем – 5-9 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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