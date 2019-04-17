В Баку началась Неделя дружбы азербайджанской и иранской молодежи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась Неделя дружбы азербайджанской и иранской молодежи.

Неделя дружбы продлится до 22 апреля, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане. В соответствии с программой, в Баку, Гяндже и Нахчыване пройдут встречи иранской делегации с представителями министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Иранская молодежь сможет ознакомиться с интересными достопримечательностями в Центре Гейдара Алиева, Ичеришехере, Девичьей Башни и Музее азербайджанского ковра, посетят Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов, встретятся со студентами персидского отделения факультета востоковедения Бакинского государственного университета. В рамках Недели дружбы также запланированы встречи гостей в министерстве спорта и молодежи и Национальном совете молодежных организаций Азербайджана.

В Нахчыванской автономной республике иранская делегация встретится с представителями министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики и студентами Нахчыванского государственного университета, посетят усыпальницу Эшхеби-Кехф.

Также иранские гости посетят Центр молодежи в Губе и Губинский мемориальный комплекс геноцида.

(Автор: Эльнур Багишов.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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