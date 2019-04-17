Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к предпринимателям (ФОТО)

17 апреля 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На «горячую линию 1003» Агентства пищевой безопасности поступила жалоба об очередном лжесотруднике структуры, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Во время расследования подтвердилась жалоба о том, что представившийся сотрудником Агентства человек, незаконно взял 39,80 манатов у владельца кафе «Загатала», расположенного в восьмом микрорайоне в Бинагадинском районе Баку. Камера видеонаблюдения, заранее установленная владельцем кафе, зафиксировала соответствующие видеокадры.

Агентство пищевой безопасности заявляет, что запечатленное на видеозаписи лицо не является сотрудником Агентства, и полученная информация будет направлена в правоохранительные органы для принятия мер по факту в рамках законодательства.

Агентство пищевой безопасности советует предпринимателям требовать у сотрудников структуры служебное удостоверение и соответствующий документ о проверке, и в случае подозрительных моментов сообщать в правоохранительные органы или звонить на горячую линию 1003» структуры.

Напомним, что ранее общественности была представлена информация и видео о лицах, берущих взятки от имени Агентства пищевой безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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