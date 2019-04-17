В Баку изменится схема движения 17 автобусных маршрутов (ФОТО)

17 апреля 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 22 апреля в Баку будет изменена схема движения автобусов 17 маршрутов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Для удобной и безопасной перевозки пассажиров изменится схема движения автобусов №№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1, курсирующих по улицам Бакинского городского кольца и близлежащим улицам.

Изменения вводятся в связи с соревнованиями Гран При Азербайджана формула 1, которые будут проведены в Баку

Автобусы будут работать по альтернативным улицам. В дни, когда движение на дорогах будет ограничено, будет обеспечена беспрерывная работа автобусов регулярных маршрутов.

Изменения останутся в силе до завершения мероприятия.

Напомним, что Гран При Азербайджана Формула 1 пройдут в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На двух дорожных развязках в Баку меняются направления движения (ФОТО)
Общество 16 апреля 09:18
На перекрестках Баку продолжается нанесение «желтой» сетки (ФОТО)
Общество 12 апреля 11:08
Ограничивается автодвижение в центре Баку
Общество 11 апреля 13:29
Где в Баку будут созданы велосипедные дорожки - КАРТА
Общество 10 апреля 12:20
В Баку ведутся работы по улучшению дорожно-транспортной ситуации (ФОТО)
Общество 10 апреля 11:13
В Баку будет проведен опрос среди пассажиров автобусных маршрутов (ФОТО)
Общество 5 апреля 18:45
Лента новостей
ЕС выступает против новых санкций США в отношении Кубы и готов защищать свои компании
В мире 14:52
Глава МИД Ирана заявил о готовности сообщить Реджепу Тайипу Эрдогану о деталях переговоров с президентом Сирии
Турция 14:52
Уганда готова предложить убежище экс-президенту Судана
В мире 14:46
Зариф поблагодарил Турцию за отказ поддержать санкции США в отношении Ирана
Турция 14:41
ЕС опубликовал список товаров из США, которые могут обложить пошлинами
В мире 14:38
Туркменистан готов сотрудничать с корейскими компаниями в области судостроения
Туркменистан 14:38
В Баку продолжаются работы по нанесению разметки автодорог
Общество 14:35
В Азербайджане назначен новый почетный консул Сан-Марино
Политика 14:30
Узбекистан на четверть сократил производство угля
Бизнес 14:26