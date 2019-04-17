В Баку изменится схема движения 17 автобусных маршрутов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 22 апреля в Баку будет изменена схема движения автобусов 17 маршрутов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Для удобной и безопасной перевозки пассажиров изменится схема движения автобусов №№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1, курсирующих по улицам Бакинского городского кольца и близлежащим улицам.

Изменения вводятся в связи с соревнованиями Гран При Азербайджана формула 1, которые будут проведены в Баку

Автобусы будут работать по альтернативным улицам. В дни, когда движение на дорогах будет ограничено, будет обеспечена беспрерывная работа автобусов регулярных маршрутов.

Изменения останутся в силе до завершения мероприятия.

Напомним, что Гран При Азербайджана Формула 1 пройдут в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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