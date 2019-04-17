В Баку будет создана современная система управления отходами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку будет создана современная система управления отходами XXI века. Об этом в среду во время пресс-конференции заявил уполномоченный представитель британской компании «Mott MacDonald», руководитель концепции сбора, транспортировки и сортировки твердых отходов в Баку, Мартин Саймон, сообщает Trend.

Саймон сказал, что в 2018 году его пригласили в Баку для оценки услуг по управлению отходами: «Цель состояла в том, чтобы подготовить пилотные исследования, которые помогут нам получить необходимую базу данных для системы управления отходами высокого уровня, предлагая потенциальные методы улучшения. Наша компания уже во второй раз согласилась сотрудничать с исполнительной властью города Баку для переработки отходов. Будет создана современная система управления отходами XXI века».

По словам представителя компании, в Баку ежегодно образуются около 1,5 миллионов тонн отходов. Эти цифры будут продолжать расти по мере расширения города Баку.

«Наши первоначальные исследования показали, что важно модернизировать систему управления отходами в Баку, которая обеспечит растущий город современными удобствами и окажет положительное влияние на окружающую среду и экономическое развитие. Городская исполнительная власть стремится улучшить систему сбора, сортировки и управления отходами для жителей Баку, поскольку столица, где проводятся разнообразные международные мероприятия, стала местом реализации инновационных проектов. Наша роль заключается в поддержке этой цели», - сказал Саймон.

По словам представителя компании, в Баку будут внедрены новые системы ликвидации отходов: «Это поможет избавиться от большого количества отходов со свалки. За последние несколько месяцев был достигнут значительный прогресс, получены новые контейнеры и, по словам жителей, я верю в успешную разработку пилотных проектов, которые мы подготовили. И я надеюсь, что жители Баку будут помогать исполнительной власти города, выбрасывать бутылки, бумагу, картонные, пластиковые и железные отходы в новые контейнеры для их приема, сортируя, в дальнейшем, в перерабатываемые отходы, и это окажет положительное влияние на окружающую среду, а также принесет экономические выгоды Баку».

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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