В Варшаве посажены деревья в честь 100-летия восстановления независимости Азербайджана и Польши (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в церемонии посадки деревьев в парке имени Йозефа Полински в Варшаве в честь 100-летия восстановления независимости Азербайджана и Польши, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В этом же парке правительством Азербайджана установлен монумент "В память о борьбе за независимые Азербайджан и Польшу", который был возведен в честь начальника Генерального штаба Национальной армии Азербайджана (1918-1920 годы) польского генерала Мацея Сулькевича и полковника Польской армии и Национальной армии (Армия Крайова), азербайджанца Вели бека Ядигяра, и является символом дружбы и братства между азербайджанским и польским народами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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