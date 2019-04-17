В Бакинском филиале Сеченовского университета проведены курсы повышения квалификации по организации здравоохранения

БАКУ /Trend/ - В Бакинском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ имени И.М.Сеченова, Сеченовский университет) в среду состоялось первое занятие по курсу «Организация здравоохранения, обязательное медицинское страхование и управление медицинскими учреждениями», сообщает Trend.

Курс рассчитан на специалистов в области организации здравоохранения, обязательного медицинского страхования и руководителей медицинскими учреждениями. Занятия проводятся преподавателями института лидерства и управления здравоохранением Первого МГМУ им.И.М.Сеченова.

Учебный курс состоит из шести основных разделов, в течение двух месяцев слушатели получат знания по общественному здоровью, управлению качеством медицинской помощи, обязательному медицинскому страхованию, организации здравоохранения и менеджменту медицинской организации, а также экономике и финансированию здравоохранения.

По окончании курса слушатели презентуют свои выпускные проекты.

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