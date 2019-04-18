В новом транспортном хабе Бакинского автовокзала созданы все условия для гостей и жителей столицы

БАКУ /Trend/ - В новом транспортном хабе, созданном на территории Бакинского международного автовокзального комплекса, размещены автобусы, направляющиеся в районы Азербайджана. Об этом в четверг сообщила Trend глава пресс-службы комплекса Парвин Мамедова.

Глава пресс-службы отметила, что автобусы, которые направляются в города и районы республики, уже переведены с временных остановок в новый транспортный хаб: «То есть, для удобства населения легковые автомобили, регулярные и нерегулярные средства общественного транспорта размещены в едином пространстве».

По словам главы пресс-службы, в новом хабе, введенном в строй 15 апреля 2019 года, выделены места для парковки частных машин, чтобы было удобно встречать гостей, приезжающих из-за рубежа и регионов страны.

Мамедова добавила, что в данный момент въезд на территорию хаба бесплатный: «Въезд автомобилей на территорию автовокзала с основного входа со словами «Добро пожаловать» платный, но въезд на территорию нового хаба в настоящее время бесплатный. Но в будущем здесь также будет предусмотрено взимание платы, однако тарифы пока не уточнены».

В заключение глава пресс-службы сказала, что в ближайшее время будут запущены новый интернет сайт и мобильное приложение Бакинского автовокзала: «Сайт будет более совершенным и функциональным. Пассажиры смогут выполнять все операции посредством мобильного приложения для устройств Android и iOS».

Напомним, что для удобства и безопасности туристов, граждан, прибывающих из регионов в столицу, а также для оптимизации движения автобусов и легковых автомобилей на территории Комплекса Бакинского международного автовокзала (КМБА) введен в эксплуатацию новый транспортный хаб, на территории которого действуют Baku Crossway Hotel и хостел.

Комплекс транспортного узла, наряду с диспетчерской, пунктами продажи билетов, залами ожидания и современными объектами общественного питания, пунктами почтовых услуг и телекоммуникации, включает в себя новый центр “Shebeke” по продаже авиабилетов и туристическим услугам.

На территории хаба уже действует Сумгайытская автостанция.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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