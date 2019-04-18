В бакинском поселке строится новая автодорога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сураханском районе Баку стартовал проект по строительству новой дорожной инфраструктуры, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Речь идет о строительстве проходящей через жилой массив "Zeytun sovxozu" в поселке Говсан новой автомобильной дороги, соединяющейся с автодорогой Зых-Гала.

Сейчас в этом жилом массиве строятся новые дороги протяженностью 6,6 километра.

Протяженность новой автодороги, которая соединит центральную дорогу пос. Говсан с автомобильной дорогой Зых-Гала, составляет 2,2 километра.

Параллельно идут строительные работы и на трех улицах, ответвляющихся от этой дороги и ведущих к центру жилого массива и средней школе. Протяженность этих дорог составляет 4,4 километра.

Ширина новой двухполосной дороги на этих улицах составит восемь метров.

На последнем этапе проекта будут установлены необходимые дорожные знаки, информационные табло, нанесена дорожная разметка и дорожные указатели, пешеходная «зебра». После завершения проекта будут облегчены пассажиро- и грузоперевозки двух населенных пунктов с численностью населения более 37 тысяч человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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