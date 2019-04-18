Bakcell стал официальным спонсором Гран-при Азербайджана Формулы 1

18 апреля 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Операционная компания Baku City Circuit и компания Bakcell подписали договор о спонсорской поддержке сроком на три года, сообщает в четверг Trend .

Компания Bakcell в обмен на спонсорскую поддержку последующих трех гонок, которые пройдут в Баку, получит право на использование ряда возможностей, предлагаемых Формулой 1 для местных компаний в преддверии этих соревнований.

Отметим, что Гран При Азербайджана Формула 1 пройдет в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок «Формулы 1» еще на три года

Последняя гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования «Формулы 2». Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг".

Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

Следующие гонки «Формулы 1» состоятся в Баку 26-28 апреля 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Тест: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам (ФОТО)
ИКТ 10:49
Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора
ИКТ 16 апреля 17:16
Продажи билетов на Гран при Азербайджана Формулы 1 из года в год растут (ВИДЕО)
Общество 15 апреля 13:29
Больше всего билетов на Формулу 1 в Баку приобрели граждане пяти стран – министр
Общество 15 апреля 12:22
Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
ИКТ 12 апреля 17:00
Компания Bakcell стала официальным партнером İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019
Спорт 10 апреля 17:15
Лента новостей
SOCAR AQS завершила буровые работы на одной из скажин в Бангладеш
Энергетика 18:10
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты председателя и судей Конституционного суда
Политика 18:09
В Стамбуле поставлен спектакль "Иблис" Гусейна Джавида (ФОТО)
Культура 18:07
Какие вызовы остаются перед банками после решения вопроса с проблемными кредитами?
Финансы 18:05
Число пострадавших от землетрясения на Тайване возросло до 17 человек
В мире 17:59
Президент Ильхам Алиев освободил от НДС производство и продажу хлеба еще на один год
Политика 17:57
В Баку появится итальянская красавица Мими
Культура 17:48
Азербайджанская молодежь и Апрельская победа (ФОТО)
Социум 17:46
Армия Хафтара отразила нападение на авиабазу на юге Ливии
В мире 17:45