Bakcell стал официальным спонсором Гран-при Азербайджана Формулы 1

БАКУ /Trend/ - Сегодня Операционная компания Baku City Circuit и компания Bakcell подписали договор о спонсорской поддержке сроком на три года, сообщает в четверг Trend .

Компания Bakcell в обмен на спонсорскую поддержку последующих трех гонок, которые пройдут в Баку, получит право на использование ряда возможностей, предлагаемых Формулой 1 для местных компаний в преддверии этих соревнований.

Отметим, что Гран При Азербайджана Формула 1 пройдет в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок «Формулы 1» еще на три года

Последняя гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования «Формулы 2». Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг".

Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

Следующие гонки «Формулы 1» состоятся в Баку 26-28 апреля 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Тест: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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