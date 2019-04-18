В Азербайджане повсеместно пройдут экзамены для учеников 11 классов

18 апреля 2019 22:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдут экзамены для учеников 11 классов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), 21 апреля в средних школах 29 городов и районов Азербайджана, в том числе, в школах-интернатах, вечерних (заочных) школах, специальных школах для детей с нарушениями речи и слуха, с языком обучения отличном от азербайджанского, средних школах в местах заключения и других учебных заведениях среднего образования пройдут экзамены для учеников 11 классов.

В целом в экзаменах примут участие 22 748 учеников. Среди них будуттакже 52 абитуриента с ограничениями зрения и слуха.

Отведенные для экзаменов здания оборудованы и оснащены различными, в том числе и специальными пособиями для детей с физическими ограничениями, также будут сурдопедагоги и индивидуальные контролеры.

Участники могут заранее скачать с интернета и распечатать специальные экзаменационные пропуска и памятки. Экзамены начнутся повсеместно в 11:00. Чтобы попасть на экзамен при себе нужно иметь удостоверение личности и пропускной лист. С более подробной информацией об экзамене можно ознакомиться здесь.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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