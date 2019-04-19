В субботу в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, ночью и утром местами сильный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Прогнозируется усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 8-12, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, на горных территориях - снег. В отдельных местах туман, порывистый западный ветер.

Ночью - 5-9, днем - 10-15, в горах ночью - 0-4, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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