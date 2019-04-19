Отец 17-летнего азербайджанца опроверг информацию о стипендии в 56 тысяч долларов

19 апреля 2019 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отец 17-летнего азербайджанца Ясина Гулиева, получившего приглашение из многих университетов США, внес ясность в распространенную в социальных сетях и СМИ информацию о том, что его сын будет получать стипендию в размере 56 тысяч долларов.

«Мой сын не будет получать стипендию в 56 тысяч долларов, как об этом пишут сайты», - сказал в пятницу Trend отец подростка Ялчын Гулиев.

По словам Гулиева, из всех полученных приглашений его сын выбрал Турцию: «Все произошло в один день. Ясин давно получал приглашения из США, в том числе, был освобожден от платы за учебу в Университете "Бахчешехир". Но мы решили, чтобы он учился в турецком университете "Сабанджы"».

Что касается информации о том, что его сын будет получать стипендию в размере 56 тысяч долларов, то Гулиев опроверг ее: «Никто Ясину не будет выплачивать 56 тысяч долларов. Стоимость оплаты его годового обучения по специальности инженера-программиста составляет 18 тысяч долларов. Университет освободил Ясина от платы за учебу, и мы будем платить только за его проживание в Турции на время учебы».

Отметим, что сейчас Ясин Гулиев учится в школе с физико-математическим уклоном.

(Автор: Джейхун Алекперов: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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