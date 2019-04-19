В Национальной арене гимнастики в Баку очень удобно выступать – израильская гимнастка

19 апреля 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку очень удобно выступать, сказала в пятницу Trend израильская гимнастка Диана Сверцова, участвующая во II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в Баку.

"Зал арены гимнастики в Баку очень красивый и большой. Здесь очень удобно выступать. Признаюсь, что немного взволнована, так как мы будем выступать перед большой аудиторией", - сказала юная спортсменка.

Гимнастка, которая будет выступать в программе групповых упражнений осталась довольна результатами проведенной подиумной тренировки.

"Сегодня мы провели подиумную тренировку, она прошла хорошо. Конечно, всегда бывают недочеты. После тренировки тренера и похвалили нас, и указали на ошибки. То, что на турнире мы выступим с двумя программами - упражнении с пятью обручами и упражнении с пятью лентами добавляет ответственности, но это еще и дает нам возможность показать свои навыки и приобрести новые", - отметила Диана Сверцова

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире примут участие около 130 юниорок из 20 стран мира.

Участницы будут вести борьбу в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. В течение двухдневных соревнований определятся победители в многоборье и в отдельных видах упражнений.

Азербайджан на этом турнире представят Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские гимнастки готовы показать хороший результат на AGF Junior Trophy - тренер юниорской сборной Жаля Гаратова
Общество 17:23
Я очень люблю Мариану Василеву – итальянский тренер по художественной гимнастике
Общество 17:12
В Баку награждены призеры AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами и лентой (ФОТО)
Общество 24 апреля 2018 15:30
Азербайджанская гимнастка завоевала золото AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой
Общество 24 апреля 2018 14:27
Российская гимнастка завоевала золото AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами
Общество 24 апреля 2018 14:10
В Баку награждены призеры AGF Junior Trophy в упражнениях с обручем и мячом (ФОТО)
Общество 24 апреля 2018 13:14
Лента новостей
Азербайджанские гимнастки готовы показать хороший результат на AGF Junior Trophy - тренер юниорской сборной Жаля Гаратова
Общество 17:23
Макрон: Между Францией и Израилем – крепкая дружба
В мире 17:21
Статистику сельхоза Таджикистана теперь можно получить в печатном виде
Центральная Азия 17:16
Винодельческое предприятие Азербайджана планирует увеличить экспорт продукции в Европу
Бизнес 17:14
Кыргызстан и Турция намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Центральная Азия 17:14
Я очень люблю Мариану Василеву – итальянский тренер по художественной гимнастике
Общество 17:12
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников турнира AGF Junior Trophy (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 17:11
Почему Азербайджан увеличил импорт мяса?
Бизнес 17:05
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра анализа международных отношений
Политика 17:01