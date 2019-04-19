Я очень люблю Мариану Василеву – итальянский тренер по художественной гимнастике

19 апреля 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в Баку примут участие сильные гимнастки из разных стран мира, и нас ждут очень интересные и красивые соревнования, сказала Trend в пятницу тренер итальянской сборной Джульета Канталуппи.

"Мне очень нравится Арена гимнастики в Баку и атмосфера, которая здесь царит. Еще я знакома с главным тренером сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марианой Василевой. В период, когда я выступала в качестве гимнастки, я немного тренировалась у нее в Болгарии. Очень ее люблю", - сказала итальянский тренер.

Говоря об условиях, созданных для спортсменов в Баку, Джульета Канталуппи отметила, что в Национальной арене гимнастики есть все необходимое для успешного проведения тренировок и международных соревнований.

"Я видела выступление азербайджанских гимнасток, мне нравится их программа, они ставят очень красивые композиции – это целая история", - добавила тренер из Италии.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире примут участие около 130 юниорок из 20 стран мира.

Участницы будут вести борьбу в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. В течение двухдневных соревнований определятся победители в многоборье и в отдельных видах упражнений.

Азербайджан на этом турнире представят Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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