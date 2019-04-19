В Азербайджане ожидаются дождливые выходные

19 апреля 2019 23:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на выходные.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в горах Большого и Малого Кавказа завтра ожидаются дожди, местами интенсивного характера, в горных районах, местами, снегопад. 21 апреля в дневные часы - без осадков. Температура воздуха в предгорьях - 10-14, в горах 6-9 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе завтра ожидаются дожди, местами сильные. Максимальная температура воздуха 17-21, в горных районах 12-16 градусов тепла. 21 апреля в дневные часы - без осадков. Температура воздуха - 9 -13 градусов тепла.

В низменных районах 20 апреля ожидаются грозы, местами дожди, 21 апреля - преимущественно без осадков. Умеренный западный ветер. Максимальная температура воздуха - 10-15 градусов тепла, 21 апреля - до 18 градусов.

В Нахчыванской АР завтра возможны кратковременные грозовые дожди. 21 апреля в дневные часы в основном без осадков, будет дуть западный ветер, температура воздуха - 11-16 градусов тепла.

В столице 20 апреля ожидается переменная облачность, местами дожди, 21 апреля преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер будет временами усиливаться, а 21 апреля станет умереннее. Максимальная температура воздуха - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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