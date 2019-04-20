Утверждены "Нормы орфографии азербайджанского языка"

20 апреля 2019 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утверждены "Нормы орфографии азербайджанского языка".

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Также согласно решению удалена первая часть решения Кабинета министров от пятого августа 2004 года "Об утверждении "Норм орфографии азербайджанского языка".

Изменения в это решениt могут быть внесены согласно пункту 2.6-1 "Положения о правилах подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 24 августа 2002 года.

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