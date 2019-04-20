Соревнования Международного турнира AGF Junior Trophy проходят на высшем уровне – зрительница

20 апреля 2019 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соревнования II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходят на высшем уровне, об этом в субботу сказала Trend зрительница турнира Сабина Нагиева.

«Мне очень нравится этот вид спорта, поэтому свою дочку тоже отдала на художественную гимнастику. Очень хотела бы, чтобы мой ребенок тоже добился успехов в спорте и выступал на международных соревнованиях. Желаю азербайджанским гимнасткам удачи и победы на турнире, они заслужили это своим трудом, своим упорством», - добавила зрительница.

Дочь Сабины Нагиевой – Марьям- рассказала, что первый раз пришла в Национальную арену гимнастики и с большим интересом смотрит соревнования.

«Здесь очень красиво, мне нравится смотреть, как гимнастки выполняют сложные композиции, особенно команды в групповых упражнениях. Люблю художественную гимнастику и я рада, что занимаюсь этим видом спорта», - сказала Марьям Нагиева.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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