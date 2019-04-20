Очень приятно отмечать день рождения в Баку - тренер сборной Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Очень приятно отмечать день рождения в Баку, в таком прекрасном гимнастическом зале вместе со своими воспитанницами, которые участвуют во II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, сказала Trend в субботу тренер сборной Кыргызстана Сауле Тлебалдинова.

О том, что Сауле Тлебалдинова отмечает сегодня день рождения, объявили ведущие турнира AGF Junior Trophy и вручили тренеру подарок и цветы.

«Было очень неожиданно и приятно, что меня поздравили всем залом. Первый раз отмечаю так день рождения. В прошлом году тоже встречала день рождения в Баку на турнире AGF Junior Trophy, но только не в день выступления своих гимнасток. А сегодня так совпало, что выступают мои воспитанницы. Это стало для меня двойным праздником», - сказала она.

Тренер из Кыргызстана отметила, что ей очень нравится организация турнира в Баку.

«Благодарю Федерацию гимнастики Азербайджана за прекрасную организацию соревнований и создание для нас замечательных условий», - добавила Тлебалдинова.

Тренер сборной Кыргызстана, чьи воспитанницы второй раз участвуют в турнире AGF Junior Trophy, отметила, что с каждым разом ее гимнастки повышают свой уровень.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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