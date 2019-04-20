Надеюсь пройти в финал AGF Junior Trophy - белорусская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Белорусская гимнастка, участница II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy Ксения Стешиц осталась довольна своим выступлением на соревнованиях. Об этом гимнастка сказала в субботу Trend.

«Если сравнивать с другими соревнованиями, в которых я участвовала, то я осталась довольна своим выступлением в Баку. Собралась и постаралась выполнить все упражнения хорошо. В первый раз приезжаю в Баку и могу сказать, что здесь очень красиво, Национальная арена гимнастики великолепна, чувствуется сильная поддержка со стороны зрительного зала, и это мне это помогает. Соревнования продолжаются и, я надеюсь, что пройду в финал», - сказала спортсменка.

Ксения Стешиц рассказала, что ей пока не удалось ознакомиться с достопримечательностями города, но она планирует совершить прогулку по Баку в воскресенье.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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