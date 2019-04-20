В Азербайджане ожидаются дожди и снег

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром - местами слабый туман, морось. Ветер северо-восточный, умеренный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, в горной местности - снег, местами интенсивный. Днем в большинстве районов осадки сократятся, ночью - восточный ветер, ночью и утром - местами туман. Температура ночью составит 1-5, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 1-6, днем - 2-6 градусов тепла.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Рауф Гулиев)

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