Активная поддержка болельщиков очень помогает – азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Поддержка болельщиков очень помогает, сказала Trend в субботу азербайджанская гимнастка Нармин Байрамова, участвующая во II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy.

«Хочу выразить особую благодарность болельщикам за то, что они так активно нас поддерживают и помогают настроиться на выступление. Очень рада, что так много зрителей пришли посмотреть соревнования и поболеть за нас», - сказала Байрамова.

Азербайджанская гимнастка считает, что могла бы показать на соревнованиях более хороший результат.

«Могла бы выступить лучше. Буду усилено тренироваться дальше, чтобы на будущих соревнованиях показывать более хороший результат», - добавила она.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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