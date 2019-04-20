В Гяндже открылся семейный салон красоты "GƏNC by Barbarisso" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Действующий в Баку с 2013 года детский салон красоты "Barbarisso" открыл свой первый филиал в городе Гянджа. Как сообщает в субботу Trend, на церемонии открытия салона царила атмосфера веселья среди детей и взрослых, приглашенных на мероприятие, чему способствовало и пестрое великолепие разноцветных воздушных шаров, украшающих вход в салон.

В отличие от основного салона в Баку, в гянджинском филиале под названием “Гяндж”, расположенном по адресу проспект Ататюрка 264, оказывают услуги как детям, так и взрослым.

Интерьер салона рассчитан на любой, даже самый взыскательный вкус. Яркие цвета в детской части салона, безусловно, придутся по вкусу маленьким клиентам. Стильное современное оформление взрослой части также не обманет наилучшие ожидания родителей.

Стилисты салона предлагают богатый выбор моделей современных детских причесок, однако это далеко не весь ассортимент услуг. Здесь, к примеру, по случаю праздника нанесут забавный аквагрим, маленьким модницам заплетут особым образом косу.

Менеджер салона Самира Исмайлова рассказала об особенностях семейного салона красоты "GƏNC by Barbarisso".

“Все наши работники обладают высокими профессиональными навыками, подтвержденными специальными сертификатами. Салон состоит из двух отделений - мужского и женского. Мужчины, женщины и дети могут получить желаемые услуги одновременно. Каждая семья может воспользоваться нашими услугами в очень короткий срок”, - сказала Исмайлова.

Менеджер салона сообщила, что кроме Баку и Гянджи запланировано открытие филиалов во всех крупных городах Азербайджана.

Парикмахер-стилист Мехман Дамиров отметил, что салон предлагает полный перечень услуг в соответствии со своим статусом.

"Детям делаем прически в соответствии со строением лица, вдобавок рисуем узоры, и все делаем по высшему разряду. Наши процедуры лишены побочных химических эффектов. Кроме того, у нас есть и игрушки для развлечения детей. Мы умеем развлекать, дети у нас не скучают. Вдобавок, ребенок даже сам может выбрать модель прически, а мы ее выполним в соответствии со строением его лица. Впрочем, в Азербайджане всем известно, какие в нашем салоне филигранные, высококлассные услуги", - сказал Дамиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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