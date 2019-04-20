Азербайджанские гимнастки вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях с мячом

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с мячом, сообщает Trend. Арзу Джалилова набрала 19.800 баллов, Нармина Самедова – 17.750 балов.

В финал в упражнениях с мячом также прошли - Анастасия Симакова (Россия), София Раффаэлли (Италия), Ася Ади Кац (Израиль), Сабина Бакатова (Казахстан), Ева Брезалиева (Болгария) и Маргарита Колосова (Германия) .

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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