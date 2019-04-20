В Бакинском филиале Сеченовского университета состоялся «День открытых дверей» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Бакинском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Сеченовский университет) состоялся «День открытых дверей».

В мероприятии приняли участие ректор Бакинского филиала российского вуза, профессор Азиз Алиев, начальник отдела экспорта образовательных услуг Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Никита Соколов, абитуриенты и их родители.

Гостям была представлена обширная информация об учебном процессе в филиале. Было отмечено, что преподавание проводится ведущими профессорами и преподавателями Первого МГМУ им. И.М.Сеченова на основе учебных планов и программ московского университета. Продолжительность обучения составляет 6 лет и по окончании выдается диплом, который одновременно нострифицируется Министерством образования Азербайджанской Республики. Дана информация по клиническим базам филиала и иностранным клиникам, в которых студенты проходят стажировки.

Абитуриентов и их родителей ознакомили с правилами приема документов и проведения вступительных экзаменов.

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