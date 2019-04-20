В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров AGF Junior Trophy в многоборье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в многоборье в индивидуальной программе, сообщает Trend.

Золотую медаль завоевала - Анастасия Симакова (Россия), «серебро» у итальянской гимнастки София Раффаэлли (Италия), бронзовой медали удостоена Дария Сергаева (Россия).

Также прошло вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy. Он был вручен азербайджанской гимнастке Арзу Джалиловой.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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