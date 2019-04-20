В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров AGF Junior Trophy в многоборье (ФОТО)

20 апреля 2019 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в многоборье в индивидуальной программе, сообщает Trend.

Золотую медаль завоевала - Анастасия Симакова (Россия), «серебро» у итальянской гимнастки София Раффаэлли (Италия), бронзовой медали удостоена Дария Сергаева (Россия).

Также прошло вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy. Он был вручен азербайджанской гимнастке Арзу Джалиловой.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нармина Самедова вышла в финал AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами
Общество 19:22
Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой
Общество 19:06
Азербайджанские гимнастки вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях с мячом
Общество 18:59
Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой
Общество 18:56
Лучшие моменты Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)
Общество 18:16
В Национальной арене гимнастики в Баку очень уютная атмосфера – российская гимнастка
Общество 17:53
Лента новостей
Пожар в Нотр-Даме начался у основания шпиля - следователи
Европа 20:14
В Гяндже открылся семейный салон красоты "GƏNC by Barbarisso" (ФОТО)
Общество 19:40
Нармина Самедова вышла в финал AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами
Общество 19:22
В Бакинском филиале Сеченовского университета состоялся «День открытых дверей» (ФОТО)
Общество 19:16
Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой
Общество 19:06
Азербайджанские гимнастки вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях с мячом
Общество 18:59
Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой
Общество 18:56
В Азербайджане повышают занятость в агросекторе
Бизнес 18:43
В Азербайджане ожидаются дожди и снег
Общество 18:29