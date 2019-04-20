Команда Азербайджана прошла в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в групповых упражнениях

20 апреля 2019 21:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана прошла в финал II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в групповых упражнениях с пятью обручами и в групповых упражнениях с пятью лентами, сообщает Trend.

В упражнениях с пятью обручами команда Азербайджана набрала 22.950 баллов, а в упражнениях с пятью лентами - 18.050 баллов.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

В финал AGF Junior Trophy в упражнениях с пятью обручами также вошли команды Израиля, России, Италии, Беларуси, Германии, Эстонии, Болгарии.

В финал в упражнениях с пятью лентами вошли команды Израиля, Беларуси, России, Венгрии, Италии, Литвы, Эстонии.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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