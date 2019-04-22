Мансум Ибрагимов: В результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики Азербайджан переживает период стремительного развития (ВИДЕО)

22 апреля 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева подтверждают, что в стране уделяется большое внимание развитию сферы культуры и сохранению духовных ценностей. С этой точки зрения, искусство мугама, являющегося национальным достоянием, и его пропаганда находятся в центре внимания руководства страны.

Об этом сказал Trend известный ханенде Азербайджана, народный артист Мансум Ибрагимов в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah".

Народный артист отметил, что Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева уделяют особое внимание сфере культуры, в том числе мугаму.

«Никогда еще не было столько молодых исполнителей, занимающихся мугамом. Это высокий показатель. У многих из них есть почетные звания, многие являются солистами Азербайджанского государственного телевидения, 17 человек являются солистами Тетра оперы и балета. Они также достойно представляют нашу культуру и за пределами Азербайджана, почитаются среди народа и завоевали славу. Государство проявляет особую заботу и внимание. Минует 10 лет с момента создания Международного центра мугама, и в течение этих лет было проделано много работы. В Баку уже есть наш дом - Дом мугама, подобного нет ни в одной стране», - сказал Ибрагимов.

Народный артист также рассказал и о процессах, происходящих в Азербайджане, о развитии страны. Он отметил, что Азербайджан, с точки зрения развития в политической, экономической, военной, культурной сферах, является лидером на Южном Кавказе.

«Для нас это гордость и радость, что страна проводит крупные мероприятия. К примеру такие, как Формула 1. Проведение сегодня этих соревнований в Баку очень важно с точки зрения развития туризма, популяризации нашей страны, столицы», - добавил ханенде.

Ибрагимов подчеркнул, что проводится очень большая работа с точки зрения популяризации фольклора, кухни Азербайджана.

«Строительство новых дорог в регионах, работы по благоустройству, открытие новых рабочих мест – все это показатель служения народу и говорит о развитии страны. Конечно, с развитием нашего государства, увеличением бюджета улучшается и благосостояние народа. Политические, экономические процессы в Азербайджане показывают, что мы правильно избрали нашего лидера. Сегодня в результате успешной внешней и внутренней политики, проводимой нашим лидером - Президентом Ильхамом Алиевым - страна переживает период стремительного развития, в то же время, почитается на Южном Кавказе. Хотел бы особо отметить деятельность Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой, потому что она уделяет культуре, особенно мугаму, очень много внимания и заботы», - добавил народный артист.

(Автор: Джейхун Алекперов)

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале АМИ Trend.

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