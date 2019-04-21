Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова завоевала «бронзу» Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой

21 апреля 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова завоевала «бронзу» Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой. Арзу Джалилова набрала 17.350 баллов, сообщает Trend.

На первом месте российская гимнастка Анастасия Симакова (18.600 баллов), на втором месте представительница Италии София Раффаэлли (18.600 баллов),

Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова, которая также принимала участие в финальных соревнованиях в упражнениях со скакалкой набрала 16.900 баллов и заняла шестую позицию.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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