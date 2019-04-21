В Баку продолжаются финальные соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики продолжаются финальные соревнования II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, сообщает Trend.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Представляем читателям Trend фоторепортаж с соревнований.

(Фото: Заур Мустафаев)

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