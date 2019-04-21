В Баку продолжаются финальные соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТОРЕПОРТАЖ)

21 апреля 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики продолжаются финальные соревнования II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, сообщает Trend.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Представляем читателям Trend фоторепортаж с соревнований.

(Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку награждены победители AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой (ФОТО)
Общество 14:35
Нармина Самедова завоевала «серебро» Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой
Общество 14:25
Итальянка София Раффаэлли заняла первое место на турнире AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами
Общество 13:47
Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова завоевала бронзовую медаль AGF Junior Trophy в упражнении с мячом
Общество 13:12
Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова завоевала «бронзу» Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой
Общество 12:38
В Баку стартовал второй день Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)
Общество 12:21
Лента новостей
МИД Азербайджана осудил теракты на Шри-Ланке
Политика 15:13
Зеленский набирает 71,8 процента голосов, показал опрос
Другие страны 14:38
В Баку награждены победители AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой (ФОТО)
Общество 14:35
Нармина Самедова завоевала «серебро» Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой
Общество 14:25
В России четыре рыбака провалились под лед и утонули
Россия 14:24
Итальянка София Раффаэлли заняла первое место на турнире AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами
Общество 13:47
Завтра в Баку ожидается дождь
Общество 13:44
На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв (Обновлено)
Другие страны 13:25
Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова завоевала бронзовую медаль AGF Junior Trophy в упражнении с мячом
Общество 13:12