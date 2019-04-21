Завтра в Баку ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, в течение дня в некоторых местах ожидается дождь, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В течение для будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-11, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и повысится с 763 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивного характера, град, в горных и предгорных районах ожидается снег. В отдельных местах туман, временами порывистый западный ветер. Температура ночью составит 2-7, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

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