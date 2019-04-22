В Азербайджане средневековую крепость и мечеть отреставрируют турецкие специалисты

22 апреля 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкое агентство по сотрудничеству и координации займется восстановлением Большой крепости в Мардакянах, и расположенной рядом мечети Туба-Шахи.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации подписали протокол о восстановлении Большой крепости в Мардакянах и мечети Туба-Шахи, сообщает в понедельник Trend.

Документ подписан 18 апреля текущего года на мероприятии в Баку по случаю Международного дня памятников и исторических мест.

Отметим, что расположенная в поселке Мардакян одноименная крепость построена в XII веке Ширваншахом Асхитаном I. Крепость, возведенная в честь блестящей победы Асхитана над врагом, в разные времена, использовалась, как крепость, наблюдательный пункт, или замок. Мечеть Туба-Шахи датируется XV веком.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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