Во французском Нанте открылась азербайджанская школа

БАКУ /Trend/ - Во французском городе Нант открылась азербайджанская школа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Согласно сообщению, данная школа в городе Нант, в котором компактно проживают азербайджанцы, создана на основе поручения и рекомендаций Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Арендованное для школы здание в течение трех месяцев отремонтировали Координационный совет азербайджанцев Франции и азербайджанская община.

В открытии учебного заведения, именуемого школа «Карабах», приняли участие около 90 азербайджанцев, проживающих в этой стране.

До начала открытия школы в ней зарегистрировались в качестве учеников 25 детей из семей, проживающих на этой территории.

В открытии школы приняли участие советник посольства Азербайджана во Франции по политическим вопросам Эльдар Мамедов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, генеральный консул Турции в Нанте Эбрар Чубукчу, секретарь посольства Азербайджана по консульским вопросам Заур Фархадов, координатор Координационного совета азербайджанцев Франции – руководитель действующей в Нанте Ассоциации культуры азербайджанцев Франции Тогрул Зейналов, а также председатели и представители организаций-членов Координационного совета азербайджанцев Франции.

Открывая мероприятие вступительным словом, Фуад Мурадов рассказал о значении школы «Карабах», открывшейся по поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, отметил важность продолжения таких успешных проектов. Подчеркнув, что присвоение школе названия «Карабах» имеет особое политическое значение, председатель сказал, что в будущем открытие школ с этим названием получит более широкий размах. Он также отметил значимость совместной деятельности азербайджанской и турецкой диаспор во Франции.

Генеральный консул Турции в Нанте Эбрар Чубукчу в выступлении отметил, что открытие в Нанте азербайджанской школы - важный и знаменательный шаг. Он подчеркнул, что вблизи этой школы функционирует турецкая община, и, в дальнейшем, между общиной и школой будут налажены тесные связи.

Каждый выступивший на церемонии отметил, что создание во Франции такой школы - важный шаг.

Было отмечено, что благодаря диаспорской политике, успешно проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, будут достигнуты еще большие успехи.

В новой школе также функционирует библиотека, в которой собраны книги об Азербайджане на французском и азербайджанском языках. В будущем комитет предусматривает расширить библиотечный фонд школы.

На открытии школы дети в национальной одежде прочитали стихи, исполнили танец "Яллы" и станцевали под песню «Сары гялин».

Отметим, что это первый важный проект, реализованный как представителями посольств, так и лицами, представляющими Координационный совет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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