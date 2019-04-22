В Азербайджане из органов юстиции уволены более 50 чиновников

БАКУ /Trend/ - За последние годы в системе юстиции Азербайджане более 170 чиновников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, 51 из них освобожден от занимаемой должности, или исключен из органов юстиции, материалы о нарушениях закона еще шестью лицами переданы в органы следствия.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство юстиции, об этом было сказано на общереспубликанском совещании в связи с поставленными главой государства задачами по усовершенствованию работы исполнительной службы министерства, прошедшем при участии руководителей всех исполнительных структур и структур пробации, а также глав региональных управлений юстиции.

В ходе совещания были выслушаны доклады руководителей местных исполнительных структур в связи с существующими проблемами. Были приняты строгие меры в отношении чиновников, уличенных в грубых правонарушениях, 16 работников исполнительных структур и структур пробации привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе, трое освобождены от занимаемых должностей или исключены из органов юстиции. Руководителям всех местных структур поручено добиться в служебной деятельности серьезного прорыва.

Было отмечено, что в отношении сотрудников, допускающих непроцессуальные отношения и нарушения закона, будут и впредь применяться самые строгие меры.

Участников совещания предупредили о необходимости приведения работы службы в соответствие с требованиями, вытекающими из указа главы государства, включая, повышение уровня удовлетворенности граждан, неуклонное соблюдение норм законодательства и этических правил поведения, были даны конкретные поручения по усилению контроля и требовательности к подчиненным структурам, а также, по повышению уровня профессионализма и ответственности чиновников исполнительных структур.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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