В Азербайджане увеличены денежные компенсации для арендующих жилье военнослужащих

23 апреля 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменена сумма денежной компенсации и правила ее выдачи по арендной плате за жилплощадь, арендованную в период службы для сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, не имеющих места жительства в связи со сменой места службы в органах внутренних дел, прокуратуры и миграции, сообщает во вторник Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, выплачиваемая ежемесячно денежная компенсация в Баку повышена с 47 до 150 манатов, в других городах и райцентрах – с 33 до 75 манатов, в других населенных пунктах – с 27 до 55 манатов.

Кроме того, в Гяндже, Нахчыване, Сумгайыте, Хырдалане и Абшеронском районе сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в органах внутренних дел и прокуратуры, ежемесячно будет выплачиваться 100 манатов денежной компенсации для использования арендованной жилплощади в период службы.

В свою очередь, не имеющим места жительства военнослужащим (кроме срочников) и семейным курсантам, ведущим подготовку военнослужащих учебных заведений особого назначения, для аренды временной квартиры в Баку ежемесячно выплачивалась денежная компенсация. Согласно изменениям эти суммы также были увеличены до 150, 75 и 55 манатов, а для Гянджи, Нахчывана, Сумгайыта, Хырдалан и Абшеронского района установлена новая компенсация в размере 100 манатов.

Решение применяется с первого марта 2019 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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