Майские праздники российская элита проведет на Бали, в Германии и Азербайджане

23 апреля 2019 08:54 (UTC+04:00)

В пятерку самых популярных направлений у российских путешественников, летающих бизнес-классом, в предстоящие майские праздники вошли Бали, немецкие города Кёльн и Мюнхен, Баку и Мальдивы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Biletix.

Средний чек на авиабилеты бизнес-класса туда-обратно за год вырос на 14%, с 66 220 до 75 655 рублей. При этом разница в цене с экономическим классом сократилась: если в прошлом году средний чек на авиабилеты "бизнесом" был в 7,2 раза выше "эконома", то в этом году – лишь в 5,5 раза. При этом объем проданных билетов в бизнес-класс за год снизился на 22%.

Самым дорогим на майские праздники стал билет бизнес-класса из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк и обратно, он стоил 139 тысяч рублей.На втором месте – билет из Москвы на Филиппины за 121 тысячу рублей в оба конца, а на третьем – перелет из Москвы в Лондон также в оба конца, за который было заплачено 107 тысяч рублей.

Доля вылетов бизнес-классом из Москвы за год сократилась с 67% до 49%, а из регионов - выросла с 33% до 51%. Наибольшая доля продаж авиабилетов бизнес-классом из региональных городов пришлась на Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Иркутск.

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