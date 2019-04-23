В системе Службы ASAN можно оплачивать пошлины МВД и Миграционной службы

23 апреля 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В систему "ASAN ödəniş" Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана интегрирована оплата пошлин МВД и Государственной миграционной службы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Отныне через эту систему граждане могут оплачивать пошлины за выдачу и замену удостоверений личности, общегражданских паспортов, водительских прав, получение государственных номеров для автомобилей, прохождение техосмотра и др. видов услуг.

Кроме того, через эту систему иностранцы и лица без гражданства могут оплачивать пошлины Государственной миграционной службы за прием заявлений для получения азербайджанского гражданства, выдачу разрешения на оплачиваемую трудовую деятельность на территории страны и за др. услуги.

Напомним, что система "ASAN ödəniş" была создана по указу Президента Азербайджана.

Сегодня через эту систему можно производить оплату по более чем 541 услуге 219 государственных структур, включая 30 центральных и 79 местных органов исполнительной власти, 96 судебных органов, 7 юридических лиц публичного права и 7 государственных юридических лиц.

Соответствующую оплату можно производить через портал www.asanpay.az, мобильные приложения и терминалы, портал «электронное правительство».

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Назначен новый зампред Службы "ASAN"
Общество 19 марта 17:17
Центры Службы «ASAN» начали оказывать консульские услуги
Общество 1 марта 18:12
В Баку представлен проект «Парламент волонтеров – Азербайджан, 2019»
Политика 18 февраля 12:05
Граждане Азербайджана смогут получать удостоверения личности в Турции
Общество 15 февраля 17:21
В Азербайджане откроются новые центры Службы ASAN (Эксклюзив)
Бизнес 15 февраля 15:22
Проживающие за рубежом граждане Азербайджана смогут воспользоваться услугами Службы ASAN
Бизнес 15 февраля 13:09
Лента новостей
В Азербайджане будет построен газоперерабатывающий завод
Энергетика 11:41
Венский архитектор назвал возможные сроки реконструкции Нотр-Дама
В мире 11:38
Таланты Азербайджана выступят с концертом
Культура 11:37
Глобальный процесс цифровизации и возможности для Азербайджана
ИКТ 11:30
В Азербайджане пройдет приемный экзамен для выпускников прежних лет
Общество 11:28
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов в ряд стран
Беларусь 11:24
Ученые рассказали, чем опасен отказ от завтрака
Интересное 11:23
Проектная компания ICGB вскроет ценовые предложения для строительства интерконнектора Греция-Болгария
Энергетика 11:22
Экономика Нахчыванской Автономной Республики выросла на 0,8%
Бизнес 11:20