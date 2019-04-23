В системе Службы ASAN можно оплачивать пошлины МВД и Миграционной службы

БАКУ /Trend/ - В систему "ASAN ödəniş" Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана интегрирована оплата пошлин МВД и Государственной миграционной службы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Отныне через эту систему граждане могут оплачивать пошлины за выдачу и замену удостоверений личности, общегражданских паспортов, водительских прав, получение государственных номеров для автомобилей, прохождение техосмотра и др. видов услуг.

Кроме того, через эту систему иностранцы и лица без гражданства могут оплачивать пошлины Государственной миграционной службы за прием заявлений для получения азербайджанского гражданства, выдачу разрешения на оплачиваемую трудовую деятельность на территории страны и за др. услуги.

Напомним, что система "ASAN ödəniş" была создана по указу Президента Азербайджана.

Сегодня через эту систему можно производить оплату по более чем 541 услуге 219 государственных структур, включая 30 центральных и 79 местных органов исполнительной власти, 96 судебных органов, 7 юридических лиц публичного права и 7 государственных юридических лиц.

Соответствующую оплату можно производить через портал www.asanpay.az, мобильные приложения и терминалы, портал «электронное правительство».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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