В этом году гонки в Баку будут называться "Гран При Азербайджана-2019 SOCAR Формула 1"

БАКУ /Trend/ - SOCAR является партнером гонок Формулы 1, которые в очередной раз пройдут в Баку 26-28 апреля, сообщает во вторник Trend.

Являясь партнером мероприятия такого уровня, как Формула 1, SOCAR на международном уровне будет популяризировать свой бренд среди миллионов любителей автоспорта. Название компании будет добавлено к названию гонок.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку 26-28 апреля.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны Паддок-клуба.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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