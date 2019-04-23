Прием в детсады Баку будет электронным

23 апреля 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти г. Баку прошло совещание с участием руководителей городских дошкольных учебных заведений и детдомов по вопросам улучшения качества учебно-воспитательной работы в этих учреждениях, прозрачности процесса приема детей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ИВ.

На заседании было отмечено, что в столице функционируют 346 государственных дошкольных учебных заведений.

Были определены столичные детсады, нуждающиеся в ремонте, и уже летом в ряде детсадов будут проведены ремонтные работы.

На совещании также обсуждались вопросы оснащения дошкольных учебных заведений Баку инвентарем и оборудованием, ситуация с соблюдением инструкций во время учебно-воспитательного процесса, требований образовательных программ, вопросов питания детей, размещения педагогических работников, прозрачного приема детей в детсады.

Руководящие работники этих учреждений были строго предупреждены в связи с недопущением негативных случаев при приеме детей в детсады. Было также подчеркнуто, что до конца года ожидается электронизация процесса приема в детсады

(Текст. Кямаля Сеидова)

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