В Азербайджане будет принят План действий по развитию оздоровительного туризма

23 апреля 2019 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в самое ближайшее время ожидается принятие Плана действий по развитию сферы оздоровительного туризма.

Об этом, выступая на третьем Глобальном форуме по оздоровительному туризму и пятой Ассамблее Глобального совета по оздоровительному туризму, сказал глава аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов, сообщает во вторник Trend

По словам главы аппарата Госагентства, Азербайджан обладает большими возможностями в сфере оздоровительного туризма, что создает условия для его развития и приезда в страну большого количества туристов.

«В Азербайджане имеются значительные возможности для существенного успеха в данной сфере, однако необходимо устранить недостатки, препятствующие развитию возможностей по оздоровительному туризму. Чтобы лидировать в данной сфере, необходимо следить за новыми трендами и новыми стандартами. Для этого каждый создаваемый продукт должен разрабатываться в соответствии с мировыми стандартами. И, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, необходимо продемонстрировать свои преимущества. В то же время будут приумножены усилия для сохранения устойчивости позитивных процессов в Нафталане, Дуздаге и в других подобных оздоровительных центрах», - отметил Гасымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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