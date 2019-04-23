Азербайджанский депутат предложил вдвое увеличить лимит потребления газа

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана депутат Фазиль Мустафа выступил с предложением увеличить лимит на льготное потребление газа, сообщает во вторник Trend.

Депутат отметил, что, учитывая обращения, поступившие от различных слоев населения, лимит должен быть увеличен: «Введение лимита нормально для пресечения расточительного использования газа. Сейчас лимит 1700 кубометров. Предлагаю, чтобы он был повышен. Потому что люди, которые живут в частных домах и у которых нет большой возможности платить за газ, страдают от этого лимита, у них появляются большие проблемы. Теплицы, к примеру, имеют возможность платить за газ сверх лимита, а для малообеспеченных семей это большая проблема. Хотелось бы, чтобы соответствующие структуры обратили внимание на этот вопрос, и лимит был увеличен вдвое».

Депутат коснулся и вопроса, связанного с дорожным транспортом: «Остановки не чистятся, и не моются. Большая часть пешеходных "зебр" не обновлена. К примеру, в большинстве поселков Сабунчинского района они не наносятся. На это следует обратить внимание».

Отметим, что в декабре 2016 года лимиты льготного потребления газа для населения были увеличены с 1500 до 1700 кубометров в год и электроэнергии с 250 до 300 киловатт/часов в месяц.При превышении годового потребления газа в объеме, эквивалентном 170 манатам [против 150 манатов], оставшаяся часть оплачивается по тарифу 0,2 маната за кубометр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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