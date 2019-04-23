Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей школе нефти

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) начинает учебу группа «M6» студентов Школы управления проектами (SPM – School of Project Management) – совместного проекта БВШН, компании BP, компании TwentyEighty Strategy Execution (Великобритания) и Университета Джорджа Вашингтона (США), сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз.

Выступая на встрече со студентами, ректор БВШН Эльмар Гасымов сообщил, что это уже восьмая группа слушателей, принятых в Школу управления проектами при вузе, и шестая группа, занятия в которой ведут азербайджанские преподаватели, обладающими экспертными знаниями и большим опытом в области разработки, управления и реализации проектов. Он пожелал им успехов в учебе и приобретении новых знаний и навыков, необходимых современному менеджеру.

Студентами группы «M6» стали ведущие специалисты, руководители подразделений и ответственные сотрудники ряда крупных азербайджанских и зарубежных компаний и организаций, в числе которых – BP, SOCAR, компания R.I.S.K., Государственная миграционная служба Азербайджана, Бакинский международный морской торговый порт, ООО "Star CP", ЗАО «Южный газовый коридор», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, ПО «Азерхимия» и компания «AS Group Investment».

Учебная программа Школы управления проектами разработана с целью подготовки национальных кадров в области управления проектами в соответствии с международными стандартами. Она включает, среди других, такие предметы, как «Руководство проектом, управление и коммуникации», «Управление рисками», «Управление проектами: применение на практике», «Составление графика работ и контроль затрат» «Навыки ведения переговоров», и «Качество для менеджеров проекта». После успешного окончания курса выпускникам SPM вручаются сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона.

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